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10:39 (мск), источник: РИА Новости

В Свердловской области ищут мужчину, ранившего ножом восьмилетнюю девочку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар — РИА Новости. В Свердловской области ищут мужчину, подозреваемого в нанесении нескольких ножевых ранений восьмилетней девочке, сообщает региональное СУ СК РФ.

Источник: РИА Новости

По данным управления, раненую девочку обнаружил соседский мальчик, рассказавший об этом родственникам, а те вызвали медиков, которые успели спасти ребенка.

«Вечером 22 марта 2017 года в Белоярскую центральную районную больницу из одного из сел Белоярского района доставлена восьмилетняя девочка с несколькими ножевыми ранениями. В настоящее время ребенку оказывается необходимая медицинская помощь. По данному факту следственным отделом по городу Заречный возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ «покушение на убийство малолетней», — уточняет ведомство.

В управлении заявили, что по подозрению в совершении преступления разыскивается мужчина 1988 года рождения, отчим девочки, уехавший из Белоярского района в Екатеринбург.

«Для определения степени тяжести вреда здоровью потерпевшей проводится судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой в том числе будет проверяться информация о возможном применении в отношении потерпевшей сексуального насилия (вместе с тем, по итогам первичного осмотра каких-либо повреждений в области половых органов у ребенка не обнаружено)», — уточняет СУ СК.

По данным ГУ МВД по Свердловской области, пострадавшая ходила в первый класс, а ее отчим ранее уже привлекался к уголовной ответственности за убийство. Как отметили в полиции, информация о причастности к нападению данного гражданина получена от самой девочки.

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