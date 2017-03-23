В Екатеринбурге задержаны грабители, выбравшие жертву через соцсети

Как сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в полицию по данному факту поступило заявление от потерпевшего. Молодой человек 1988 года рождения рассказал правоохранителям, что 12 февраля напротив дома № 38 на улице Бардина двое неизвестных, применив насилие, открыто похитили у него игровую приставку. Ущерб составил 50 тыс. руб.

В ходе проверки всех обстоятельств сотрудники угрозыска провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили, что к этому преступлению могут быть причастны двое уроженцев Свердловской области в возрасте 22 и 30 лет, один из которых является студентом вуза, а также местная жительница — девушка 1997 года рождения.

По версии оперативников, у каждого из подозреваемых были заранее распределены роли. За несколько дней до преступления потерпевший начал с девушкой переписку в соцсетях. В процессе виртуального общения она сообщила молодому человеку, что хочет поиграть в игровую приставку, после чего новая знакомая будущей жертвы по рекомендации одного из своих предполагаемых подельников скинула собеседнику несколько ссылок с предложением о прокате техники. Затем молодой человек и его интернет-подруга договорились о встрече.

Во время свидания в условленном месте он сказал новоиспеченной знакомой, что выполнил ее просьбу, и показал дорогостоящую приставку, однако, в этот момент к паре подошли двое приятелей девушки. Сама она тут же ретировалась, и ожидала мужчин в заранее припаркованном автомобиле. После того, как молодчики избили и ограбили молодого человека, они поспешили скрыться.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж». До решения суда мужчины будут находиться под стражей, а в отношении их предполагаемой сообщницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Также предварительно установлено, что все это время девушка вела параллельную переписку со своим давним приятелем 1986 года рождения, в отношении которого впоследствии также был совершен грабеж. На этот раз добычей злоумышленников стали два мобильных телефона и сабвуфер. Общая сумма ущерба превысила 11 тыс. руб.

Сотрудники полиции предполагают, что подозреваемые могут быть причастны к совершению других подобных преступлений. Всех, кто мог пострадать от действий данных граждан, просим обращаться в полицию по телефонам: 8−963−444−82−95 (уголовный розыск УМВД) или 02.