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15:31 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани задержан наркокурьер с килограммом гашиша

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). В Казани сотрудники полиции задержали мужчину, который перевозил крупную партию наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Источник: ИА Татар-информ

На КПП «Малиновка» для проверки документов сотрудники ГИБДД остановили «Шкоду», которая ехала в сторону Башкирии. В багажнике иномарки полицейские обнаружили дорожную сумку, в которой находились 10 брикетов гашиша весом 980 граммов и два пластиковых пакетика с амфетамином массой 3,5 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение, хранение, перевозка наркотиков в крупном размере». Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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