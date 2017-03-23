В Казани задержан наркокурьер с килограммом гашиша

На КПП «Малиновка» для проверки документов сотрудники ГИБДД остановили «Шкоду», которая ехала в сторону Башкирии. В багажнике иномарки полицейские обнаружили дорожную сумку, в которой находились 10 брикетов гашиша весом 980 граммов и два пластиковых пакетика с амфетамином массой 3,5 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение, хранение, перевозка наркотиков в крупном размере». Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.