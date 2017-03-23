В Динском районе после столкновения со столбом «Жигули» разорвало на три части

Краснодар. 23 марта — Новая Кубань. Молодой водитель получил травмы и был госпитализирован.

ДТП произошло в станице Нововеличковской. По предварительным данным, юноша, управляя автомобилем «ВАЗ 2105», не справился с управлением и съехал на обочину, где врезался в опору ЛЭП. От удара отечественную легковушку разорвало на три части.

Как сообщают в отделе пропаганды краевого УГИБДД, у пострадавшего парня не было водительского удостоверения.