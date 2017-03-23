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11:45 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области Интерпол нашел иностранного наркоторговца

Мужчину объявили в международный розыск за торговлю опием.

Сотрудники Национального центрального бюро Интерпола нашли в Воронежской области иностранного 63-летнего наркоторговца. Мужчину объявили в международный розыск за торговлю опием, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в четверг, 23 марта.

Иностранец продал шприц с наркотиком в январе 2015 года. Во время предварительного следствия мужчина сбежал. В феврале 2017 года его объявили в международный розыск для ареста и экстрадицию на родину. Представители Интерпола и сотрудники уголовного розыска отдела МВД по Аннинскому району поймали мужчину. Ранее наркоторговец неоднократно попадал под суд.

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