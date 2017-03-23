Четыре сотрудника Кагульской тюрьмы задержаны за пассивную коррупцию

Их подозревают в том, что они на протяжении долгого времени получали деньги от родственников заключённых.

Те платили сотрудникам тюрьмы за передачу осуждённым запрещенных предметов, в том числе телефонов, алкоголя и наркотиков. Пока подозреваемых задержали на трое суток. Если их признают виновными, им грозит до 10 лет тюрьмы.