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11:28 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбуржец попал под «каменный дождь» в центре города

По дороге на работу.

Центр Екатеринбурга превратился в минное поле: здания рассыпаются одно за другим — обломки валятся на головы прохожим. Об обрушении части стены на Ленина, 41 (где размещается холдинг «Радио СИ») рассказал горожанин.

«Вы себе даже не представляете, с какими сложностями приходится сталкиваться по пути на работу. Буквально несколько минут назад меня чуть не убрал каменный дождь с крыши», — написал мужчина в соцсетях утром 23 марта.

Судя по всему, откололся кусок стены над козырьком при входе в здание.

На сайте «Единой дежурно-диспетчерской службы города» значится, что обслуживанием строения занимается УК «Прогресс-Урал». Там «Уралинформбюро» пояснили, что здание не имеет к ним отношения.

Стоит добавить, что 14 марта с крыши соседней Музкомедии на двух девушек рухнул 500-килограммовый обломок карниза. Чудом обошлось без серьезных травм.

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