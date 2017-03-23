В Омске банда из пятерых грабителей взорвала сразу два банкомата «Сбербанка»

В Омске задержали группу преступников из пяти человек, взламывавших банкоматы. Спецоперация прошла еще 11 марта, однако подробности обнародовали только сейчас. Все молодые люди в возрасте от 22 до 29-ти лет являются жителями Ленинского округа. На дело они ходили там же, где жили.

Информация о том, что в Омске неизвестные пытались взломать сразу два банкомата «Сбербанка», появилась еще в январе. В помещения, в которых были установлены банкоматы, входили неизвестные в масках и с помощью газового баллона пытались взорвать агрегаты для выдачи денег.

Однако вскрыть банкоматы им не удалось, так как они были сделаны из очень прочной стали. Подрывники не учли уровень защиты, поэтому так и не смогли добраться до наличности. В момент взлома в двух банкоматах находилось около 5 миллионов рублей.

По фактам взлома было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере». Преступников удалось найти через два месяца. Как оказалось, на преступление приятели решились после того, как посмотрели ролики о взломе в интернете. Никто из них ранее не был судим, все пятеро имели работу и стабильный доход.

Пресс-служба УМВД по Омской области:

— Расследованием занимались сотрудники уголовного розыска. Они проверили жильцов домов, находящихся рядом с отделениями банка. Внимательно изучили списки всех ранее судимых и записи с камер видеонаблюдения, в том числе и в тех зонах, где находились предполагаемые пути отхода преступников. В итоге выяснилось, что во всех двух случаях неподалеку от места преступления стоял один и тот же автомобиль.

Во время обыска у подозреваемых нашли оборудование для подрыва банкоматов: газовый баллон, шланг и электрический кабель. Банде грозит до 10 лет лишения свободы. Все пятеро приятелей уже арестованы.