В омском банке задержали подростка с фальшивыми деньгами и пистолетом
Вчера, 22 марта, около 13:00 работник банка на улице Богдана Хмельницкого сообщил в полицию о поступивших в отделение поддельных банкнотах.
Вчера, 22 марта, около 13:00 работник банка на улице Богдана Хмельницкого сообщил в полицию о поступивших в отделение поддельных банкнотах.
Оказалось, что фальшивую купюру номиналом в 100 рублей пытался обменять в банке 16-летний подросток. У него также обнаружили еще две поддельные банкноты, а также пистолет, по виду схожий с пистолетом Макарова. По предварительным данным, оружие является пневматическим, оно было изъято, сообщает
Подростка задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства, пистолет направили на баллистическую экспертизу. По факту инцидента проводится проверка.