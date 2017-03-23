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11:23 (мск), источник: СуперОмск

В омском банке задержали подростка с фальшивыми деньгами и пистолетом

Вчера, 22 марта, около 13:00 работник банка на улице Богдана Хмельницкого сообщил в полицию о поступивших в отделение поддельных банкнотах.

Оказалось, что фальшивую купюру номиналом в 100 рублей пытался обменять в банке 16-летний подросток. У него также обнаружили еще две поддельные банкноты, а также пистолет, по виду схожий с пистолетом Макарова. По предварительным данным, оружие является пневматическим, оно было изъято, сообщает пресс-служба омской Росгвардии.

Подростка задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства, пистолет направили на баллистическую экспертизу. По факту инцидента проводится проверка.

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