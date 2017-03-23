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11:19 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе в массовом ДТП пострадал 26-летний пассажир «Мицубиси»

С ушибом головы его отвезли в больницу.

Три автомобиля столкнулись в башкирской столице в ночь на четверг, 23 марта. Инцидент произошел на улице Кемеровская. 32-летний водитель на «Хендай Акцент» двигался в сторону улицы Губкина, и врезался в попутный «Рено Логан» под управлением 26-летнего уфимца. От удара «Логан» отбросило на «Мицубиси Ланцер», которым управляла 31-летняя женщина.

Больше всего пострадал 26-летний пассажир «Мицубиси»: с ушибами головы его отвезли в больницу. К счастью, обошлось без серьезных травм, и после оказания помощи мужчину отпустили домой.

— За прошедшие сутки в столице произошло 118 ДТП, пострадали три человека, — рассказали в отделе пропаганды ОГИБДД МВД по Уфе.

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