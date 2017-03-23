В Сызрани замдиректора филиала университета сервиса предстанет перед судом

Прокуратурой города Сызрани утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя директора по учебной, научной работе и качеству образования Сызранского филиала ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» Оксаны Курочкиной, обвиняемой по двум статьям УК РФ: «Получение взятки за незаконные действия» и «Служебный подлог», сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, с апреля по июль 2016 года Курочкина в здании образовательного учреждения получила от студента взятку в размере 12 тысяч рублей за проставление положительных оценок по зачетам, экзаменам и курсовым работам без их практической сдачи.

Также Курочкина обвиняется в том, что внесла в зачетные ведомости студента заведомо ложные сведения, проставив ему положительные оценки от имени другого преподавателя.

Уголовное дело рассмотрит городской суд Сызрани.