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11:13 (мск), источник: Интерфакс

Британская полиция уточнила число жертв теракта в Лондоне

По последним данным, погибли три человека, а также был убит сам террорист; есть первые задержанные в рамках расследования атаки у здания парламента.

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Москва. 23 марта. INTERFAX.RU — Три человека погибли в результате теракта в центре Лондона, который произошел вечером 22 марта, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на полицию.

Погибли полицейский, женщина примерно 40 лет и мужчина 50 лет

Также полиция застрелила преступника, который устроил теракт.

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Еще не менее 29 человек в настоящее время находятся в пяти больницах Лондона, семеро из них — в тяжелом состоянии.

Как заявил журналистам руководитель контртеррористического направления деятельности Скотланд-Ярда Марк Роули, британская полиция провела в ночь на четверг рейд по шести адресам в городе Бирмингеме и задержала не менее семи человек в рамках расследования теракта.

Роули также добавил, что личность совершившего два теракта накануне в Лондоне пока не установлена. Он не стал сообщать, идет ли речь о британском подданном.

На данный момент у нас есть основания полагать - и ход расследования это подтверждает, - что преступник действовал один и был вдохновлен международными террористическими организациями
Марк Роули
Руководитель контртеррористического направления деятельности Скотланд-Ярда
Стрельба у здания британского парламента
Комментарии
5
Игорь Рогов
У страха глаза велики, что-ты прям, на парламент англии напали? И все как шестёрки запереживались. Когда англия покрывала чеченских террористов и там наших корреспондентов избили никто пальцем не пошевелил? Да провались в тартар эта гнилая страна со старухой королевой и детишками наших предателей.
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Сухов красноармец
Жалко людей то, но ведь сами мелкобританцы народили террористические организации
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Иван Петров
Превратились в зомби.
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