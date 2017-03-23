Британская полиция уточнила число жертв теракта в Лондоне
По последним данным, погибли три человека, а также был убит сам террорист; есть первые задержанные в рамках расследования атаки у здания парламента.
По последним данным, погибли три человека, а также был убит сам террорист; есть первые задержанные в рамках расследования атаки у здания парламента.
Москва. 23 марта. INTERFAX.RU — Три человека погибли в результате теракта в центре Лондона, который произошел вечером 22 марта, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на полицию.
Также полиция застрелила преступника, который устроил теракт.
Еще не менее 29 человек в настоящее время находятся в пяти больницах Лондона, семеро из них — в тяжелом состоянии.
Как заявил журналистам руководитель контртеррористического направления деятельности
Роули также добавил, что личность совершившего два теракта накануне в Лондоне пока не установлена. Он не стал сообщать, идет ли речь о британском подданном.
На данный момент у нас есть основания полагать - и ход расследования это подтверждает, - что преступник действовал один и был вдохновлен международными террористическими организациями