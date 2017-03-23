Британская полиция уточнила число жертв теракта в Лондоне

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU — Три человека погибли в результате теракта в центре Лондона, который произошел вечером 22 марта, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на полицию.

Британская полиция арестовала семь человек в связи с атакой парламента

Еще не менее 29 человек в настоящее время находятся в пяти больницах Лондона, семеро из них — в тяжелом состоянии.

Как заявил журналистам руководитель контртеррористического направления деятельности Скотланд-Ярда Марк Роули, британская полиция провела в ночь на четверг рейд по шести адресам в городе Бирмингеме и задержала не менее семи человек в рамках расследования теракта.

Роули также добавил, что личность совершившего два теракта накануне в Лондоне пока не установлена. Он не стал сообщать, идет ли речь о британском подданном.