В Красноярском крае потушили пожар в начальной школе

КРАСНОЯРСК, 23 мар — РИА Новости. Пожарные потушили кровлю крыши здания начальной школы в поселке Мотыгино на севере Красноярского края, сообщает краевой главк МЧС.

Ранее МВД сообщило о пожаре в двухэтажном деревянном здании. Дети были эвакуированы, пострадавших нет.

«В 12.23 (08.23 мск) локализация пожара. В 14.15 (10.15 мск) ликвидация пожара. Для ликвидации всего привлечено 47 человек, 11 единиц техники», — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.