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11:31 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Группу россиян задержали в Иркутске по уголовному делу о контрабанде оружия из США

Оперативники изъяли 19 единиц оружия.

Источник: IrkutskMedia.ru

Группу россиян задержали в Москве, Йошкар-Оле, Иркутске и Улан-Удэ по уголовному делу о контрабанде оружия из США по почте, заявили в пресс-службе ФСБ. Правоохранителями изъято 19 единиц оружия. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято два пулемета, две штурмовые винтовки американского производства AR-15, восемь пистолетов и револьверов иностранного и отечественного производства (Glock-17, Glock-19, Colt 1911, «Маузер», ТТ, «Наган»), семь зарубежных и отечественных карабинов и ружей, а также большое количество патронов, основных частей и комплектующих к различным образцам стрелкового вооружения. Прекращена деятельность двух подпольных мастерских по модернизации огнестрельного оружия.

«Федеральной службой безопасности РФ пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, причастной к незаконному обороту огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов, а также организации канала их контрабандной доставки в Российскую Федерацию из США посредством международных почтовых отправлений», — рассказали в пресс-службе.

Следственными подразделениями ФСБ и МВД России возбуждены уголовные дела по статьям 222, 222.1 и 226.1 УК России (незаконный оборот оружия и их контрабанда).

В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по процессуальному закреплению противоправной деятельности членов преступной группы.

Мероприятия по перекрытию каналов поставки из-за рубежа средств поражения продолжаются.

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