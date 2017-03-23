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11:36 (мск), источник: dostup1.ru

Под Аргаяшом мужчина облил себя и супругу бензином и поджег, погиб 4-летний ребенок

Следователи рассказали обстоятельства гибели мальчика 19 марта во время пожара в частном доме в поселке Горный.

В Аргаяшском районе (Челябинская область) во время ссоры мужчина облил себя и супругу бензином и поджег — от отравления продуктами горения погиб их 4-летний ребенок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, пожар в частном жилом доме в поселке Горный произошел 19 марта. Из горящего строения успели выбраться мужчина и женщина, которые сообщили пожарным, что внутри остался четырехлетний сын. Проникнуть в дом не представлялось возможным. Лишь после ликвидации открытого горения было обнаружено тело ребенка 2013 года рождения.

По версии следствия, между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина облил себя и свою сожительницу бензином и поджег. В результате в доме загорелись вещи, от отравления продуктами горения погиб четырехлетний мальчик.

«Супругов доставили в лечебное учреждение, где им была оказана помощь, мужчина признался в совершении преступления», — сообщил официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По его словам, в настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Убийство малолетнего».

«Проводится комплекс неотложных следственных действий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточнили в СК.

Ранее сообщалось, что выяснению обстоятельств возникновения пожара препятствовал языковой барьер: мужчина очень плохо говорит по-русски, а женщина и вовсе его не знает.

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