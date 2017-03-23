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12:45 (мск), источник: НТА-Приволжье

Трех полицейских задержали в Нижнем Новгороде по подозрению в покушении на мошенничество

По данным регионального СУ СК России, 22 марта 2017 года в квартире дома, расположенного в Сормовском районе Нижнего Новгорода, подозреваемые получили от гражданина, который является обвиняемым по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков, 120 тысяч рублей.

Правоохранители заверили гражданина что за 200 тысяч рублей, которые предназначены в качестве взятки следователю и судье Советского района, будут приняты решения об избрании в отношении него меры пресечения в виде подписке и о невыезде, а по результатам рассмотрения уголовного дела в суде — назначено наказание, не связанное с лишением свободы. Вместе с тем, полицейские не имели возможности воздействовать на принятие решений как следователем, так и судьей.

При получении части требуемой суммы противоправные действия были пресечены оперативными сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области и ГУ МВД России по Нижегородской области.

Подозреваемые задержаны в порядке ст.ст. 91−92 УПК РФ.

В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что полицейский задержан в Кировской области за получение взятки в размере свыше 16 млн. рублей.

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