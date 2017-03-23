Трех полицейских задержали в Нижнем Новгороде по подозрению в покушении на мошенничество

Правоохранители заверили гражданина что за 200 тысяч рублей, которые предназначены в качестве взятки следователю и судье Советского района, будут приняты решения об избрании в отношении него меры пресечения в виде подписке и о невыезде, а по результатам рассмотрения уголовного дела в суде — назначено наказание, не связанное с лишением свободы. Вместе с тем, полицейские не имели возможности воздействовать на принятие решений как следователем, так и судьей.

При получении части требуемой суммы противоправные действия были пресечены оперативными сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области и ГУ МВД России по Нижегородской области.

Подозреваемые задержаны в порядке ст.ст. 91−92 УПК РФ.

В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что полицейский задержан в Кировской области за получение взятки в размере свыше 16 млн. рублей.