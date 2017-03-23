Хабаровчанку, пропавшую с двухлетним ребенком, хотели лишить родительских прав

Многодетную женщину, которая ушла со своей двухлетней дочерью в неизвестном направлении, ранее хотели лишить родительских прав. Об этом корреспонденту портала «Губерния» сообщил старший специалист пресс-службы УМВД по Хабаровску Кирилл Блинов.

Напомним, что 19 марта жительница Хабаровска, взяв с собой двухлетнюю дочь, ушла в гости к знакомым и до сих пор не вернулась домой.

Как выяснилось, детей у женщины пятеро. В пресс-службе УМВД рассказали, что однажды горожанку чуть не лишили родительских прав — она безответственно относилась к воспитанию детей и порой уходила из дома на несколько месяцев. Заботу о несовершеннолетних брала на себя старшая дочь — 19-летняя Елена.

«Проживает женщина на пособия, которые получает на содержание детей. Органы опеки помогли этой женщине оформить алименты на одного ребенка (все дети от разных отцов). Предпринималась попытка лишить ее родительских прав, но суд дал ей еще одну возможность на исправление, однако женщина на путь исправления не встала — она продолжает вести привычный образ жизни. Накануне своего ухода она получила пособие и вместе с сожителем и младшей дочерью отправилась в неизвестном направлении. Был в жизни гражданки эпизод, когда она восемь месяцев вообще не проживала с детьми. Присмотром за несовершеннолетними занималась старшая дочь и другие родственники», — сообщил Кирилл Блинов.

Он также добавил, что старшая дочь женщины закончила всего девять классов и не смогла продолжить обучение из-за того, что ей пришлось заботиться о братьях и сестрах.

Местонахождение горожанки, ее сожителя и двухлетней девочки установить пока не удалось. Сейчас полиция разыскивает их в местах, где обычно собираются любители выпить.