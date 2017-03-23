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13:00 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде в садовом обществе нашли 21 мину

В Калининграде в садовом обществе «Балтика» обнаружили 22 взрывоопасных предмета времен Великой отечественной войны. Об этом в четверг утром сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным ведомства, в садовом обществе нашли один 76-миллиметровый артиллерийский снаряд и 21 минометную мину.

Еще одну мину обнаружили на улице Октябрьской. Вывозили ли найденные боеприпасы для утилизации, не сообщается.

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