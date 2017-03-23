В Калининграде в садовом обществе нашли 21 мину
В Калининграде в садовом обществе «Балтика» обнаружили 22 взрывоопасных предмета времен Великой отечественной войны. Об этом в четверг утром сообщает
В Калининграде в садовом обществе «Балтика» обнаружили 22 взрывоопасных предмета времен Великой отечественной войны. Об этом в четверг утром сообщает
По данным ведомства, в садовом обществе нашли один 76-миллиметровый артиллерийский снаряд и 21 минометную мину.
Еще одну мину обнаружили на улице Октябрьской. Вывозили ли найденные боеприпасы для утилизации, не сообщается.