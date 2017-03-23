В Калининграде осудили лжесотрудника ФСБ

Мужчина пытался похитить 2,5 млн рублей под видом сотрудника Федеральной службы безопасности.

Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в региональном управлении ФСБ, злоумышленника задержали в феврале 2016 года. Лжесотрудник предлагал оказать содействие в сокрытии миграционных нарушений. Свои услуги он оценил в 2,5 млн рублей. Однако получить деньги ему не удалось: во время «сделки» в центре Калининграда его задержали оперативники.

У гражданина России была обнаружена и изъята форменная одежда, которую он использовал в процессе своей противоправной деятельности, — отметили в УФСБ.

В отношении калининградца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ — «Покушение на мошенничество в крупном размере». Мужчину приговорили к четырём годам в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.