СБУ открыла производство по взрывам на военных складах в Балаклее по статье «Диверсия»
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Службе безопасности Украины открыла производство по взрывам и пожаре на артиллерийских складах Минобороны под Балаклеей Харьковской области по статье «Диверсия». Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская, передает «Интерфакс-Украина».
«Открыли производство: диверсия. Ведутся
Как сообщалось, в г. Балаклея Харьковской области сегодня ночью произошел взрыв с последующим горением на большом военном складе. Часть населения Балаклеи, а также жителей близлежащих сел, попадающих в зону возможного поражения, эвакуируют. Причиной взрыва, по предварительным данным, является диверсия.
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По предварительным данным, причиной взрыв на военном складе Минобороны в Балаклее Харьковской обл. является диверсия.