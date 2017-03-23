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11:51 (мск), источник: 112.ua

СБУ открыла производство по взрывам на военных складах в Балаклее по статье «Диверсия»

Ведутся оперативно-следственные действия.

Источник: 112.ua

Службе безопасности Украины открыла производство по взрывам и пожаре на артиллерийских складах Минобороны под Балаклеей Харьковской области по статье «Диверсия». Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская, передает «Интерфакс-Украина».

«Открыли производство: диверсия. Ведутся оперативно-следственные действия», — сказала она.

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Как сообщалось, в г. Балаклея Харьковской области сегодня ночью произошел взрыв с последующим горением на большом военном складе. Часть населения Балаклеи, а также жителей близлежащих сел, попадающих в зону возможного поражения, эвакуируют. Причиной взрыва, по предварительным данным, является диверсия.

Позже из-за чрезвычайного события в Харьковской области Государственная пограничная служба усилила охрану восточного участка границы.

В радиусе 40 км от горящих складов в Харьковской области запретили полеты. На место ЧП вылетел премьер-министр Владимир Гройсман.

По предварительным данным, причиной взрыв на военном складе Минобороны в Балаклее Харьковской обл. является диверсия.

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