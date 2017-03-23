В Татарстане 6-летний мальчик погиб, поранившись во время заточки ножа

Ребенок у себя дома занимался заточкой ножа, в районе 16 часов произошло ЧП.

— Он себе случайно нанес ножом ранение в грудь. Его госпитализировали, однако врачи спасти ребенка не смогли — он скончался, — сообщили ProKazan.ru.

Следственный комитет занимается проверкой происшествия.