Бдительная иркутянка предотвратила кражу из салона сотовой связи
В Иркутске росгвардейцы на месте преступления задержали подозреваемых в серии краж из салонов сотовой связи.
В Иркутске росгвардейцы на месте преступления задержали подозреваемых в серии краж из салонов сотовой связи.
В Иркутске благодаря бдительности местной жительницы задержаны подозреваемые в серии краж из салонов сотовой связи. Как сообщает
Прибывшие на место преступления старшие сержанты полиции Антон Копытов и Семен Сенотрусов обнаружили, что из торгового павильона выбегают два человека в медицинских масках. Блокировав возможные пути отхода злоумышленников, сотрудники управления Росгвардии по Иркутской области задержали их и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.