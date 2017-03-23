Предпринимательница из Новосибирска попалась на взятке и получила крупный штраф
28-летняя предпринимательница из Новосибирска предложила взятку — 25 тысяч рублей, за это ее приговорили к условному сроку и штрафу в размере 100 тысяч рублей, сообщает
28-летняя предпринимательница из Новосибирска предложила взятку — 25 тысяч рублей, за это ее приговорили к условному сроку и штрафу в размере 100 тысяч рублей, сообщает
Предпринимательница из Новосибирска попалась на взятке и получила условный срок и крупный штраф, сообщает
20 февраля 2016 года 28-летняя Сапаргул Джусупбаева осуществляла предпринимательскую деятельность без необходимой лицензии. Она попыталась дать взятку в размере 25 тысяч рублей должностному лицу, чтобы тот не заводил на нее протокол об административном правонарушении по ч. 1 и ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии).
Сотрудник Отдела по борьбе с экономическими преступлениями новосибирского управления МВД отверг взятку, на женщину было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).
Железнодорожный районный суд приговорил Джусупбаеву к 1 году 6 месяцам лишения свободы (условно) со штрафом в размере 100 тысяч рублей.