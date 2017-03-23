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12:37 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму неисправную лодку с моряками унесло на 30 км от берега

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости (Крым). В Крыму спасли четверых моряков, которых унесло на неисправной лодке в открытое море. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РК, сообщение о происшествии поступило в службу спасения 22 марта в 10:30 час.

«В сообщении говорилось, что в районе села Андреевка Бахчисарайского района четверых человек на пластиковой шестиметровой лодке уносит в открытое море. По предварительной информации, мужчины отправились рыбачить. Также стало известно, что ЧП произошло из-за неисправности мотора плавсредства», — рассказали в МЧС.

Спасателям удалось установить телефонную связь с рыбаками, которые находились уже приблизительно в 30 км от берега, и на специализированном катере они вышли в море для проведения операции по спасению терпящих бедствие людей.

Поиск рыбаков в открытом море продолжался более пяти часов. К счастью, они были обнаружены и отбуксированы к берегу, никто из моряков в медицинской помощи не нуждался. Все они оказались жителями прибрежных сел.

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