В Крыму неисправную лодку с моряками унесло на 30 км от берега

«В сообщении говорилось, что в районе села Андреевка Бахчисарайского района четверых человек на пластиковой шестиметровой лодке уносит в открытое море. По предварительной информации, мужчины отправились рыбачить. Также стало известно, что ЧП произошло из-за неисправности мотора плавсредства», — рассказали в МЧС.

Спасателям удалось установить телефонную связь с рыбаками, которые находились уже приблизительно в 30 км от берега, и на специализированном катере они вышли в море для проведения операции по спасению терпящих бедствие людей.

Поиск рыбаков в открытом море продолжался более пяти часов. К счастью, они были обнаружены и отбуксированы к берегу, никто из моряков в медицинской помощи не нуждался. Все они оказались жителями прибрежных сел.