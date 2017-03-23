В Самарской области Nissan Sentra врезался в ВАЗ-21144, пострадали двое взрослых и ребенок

Днем 22 марта на 6 километре автодороги «Урал — Красный Яр — Городцовка» произошло ДТП. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 37-летний водитель автомобиля «Nissan Sentra» двигался со стороны села Красный Яр в направлении трассы «Самара — Ульяновск».

Не снизив скорость на повороте, автомобилист допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Следствием этого стало столкновение с автомашиной ВАЗ-21144. В результате ДТП водитель отечественного авто, а также его пассажиры — женщина 1988 года рождения и двухлетняя девочка, находившаяся в детском автокресле на заднем пассажирском сидении, — получили травмы различной степени тяжести, с которыми были доставлены бригадой «скорой помощи» в ближайшую больницу. В настоящее время водитель ВАЗ-21144 госпитализирован, остальным пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Всего за 22 марта на территории Самарской области зарегистрировано 12 ДТП. При этом 1 человек погиб, еще 14 получили ранения различной степени тяжести, в том числе один несовершеннолетний, сообщает облМВД.