В Севастополе ввели режим ЧС из-за оползня

Активный оползень произошел в конце прошлой недели на участке дороги Симферополь — Севастополь в районе реки Бельбек. Опасный участок дороги в районе транспортной развязки на аэропорт Бельбек перекрыт. Организовано движение транспорта в объезд. Оползень продолжает прогрессировать.

«Комиссия признала чрезвычайную ситуацию природного характера», — сказал Базаров на заседании правительства.

Как пояснил журналистам директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Игорь Титов, который возглавил комиссию по ликвидации оползня, введение ЧС необходимо для ускорения процедуры финансирования работ и выбора подрядчика.

«Мы ждали этого решения, чтобы заключить договор с подрядчиком в кратчайшее время. Подрядчик выбран, он зарегистрирован в Симферополе, это фирма «ЛТК», — сказал Титов.

Работы будут выполнены в два этапа, первоначально будут выполнены инженерные изыскания и мониторинг, демонтаж конструкции дороги на протяженности 350 метров. На проведение работ выделено 70 миллионов рублей из резервного фонда. Предварительно работы будут выполнены к концу апреля, сказал Титов.