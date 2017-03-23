В Севастополе ввели режим ЧС из-за оползня
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости, Максим Грознов. Режим чрезвычайной ситуации введен правительством Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости, Максим Грознов. Режим чрезвычайной ситуации введен правительством Севастополя
Активный оползень произошел в конце прошлой недели на участке дороги Симферополь — Севастополь в районе реки Бельбек. Опасный участок дороги в районе транспортной развязки на аэропорт Бельбек перекрыт. Организовано движение транспорта в объезд. Оползень продолжает прогрессировать.
«Комиссия признала чрезвычайную ситуацию природного характера», — сказал Базаров на заседании правительства.
Как пояснил журналистам директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Игорь Титов, который возглавил комиссию по ликвидации оползня, введение ЧС необходимо для ускорения процедуры финансирования работ и выбора подрядчика.
«Мы ждали этого решения, чтобы заключить договор с подрядчиком в кратчайшее время. Подрядчик выбран, он зарегистрирован в Симферополе, это фирма «ЛТК», — сказал Титов.
Работы будут выполнены в два этапа, первоначально будут выполнены инженерные изыскания и мониторинг, демонтаж конструкции дороги на протяженности 350 метров. На проведение работ выделено 70 миллионов рублей из резервного фонда. Предварительно работы будут выполнены к концу апреля, сказал Титов.