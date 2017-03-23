В Мелеузе с крыши высотки сняли девушку

По словам очевидцев, она поднялась на крышу девятиэтажного дома, некоторое время стояла на краю. На место прибыли сотрудники полиции, скорой помощи.

Как сообщил «Вестям» источник в правоохранительных органах, сейчас жизни девушки ничего не угрожает, причины ее поступка уточняются.