В Мелеузе с крыши высотки сняли девушку
Несколько минут назад в Мелеузе с крыши высотного дома по улице Ленина, 152 сняли девушку.
Несколько минут назад в Мелеузе с крыши высотного дома по улице Ленина, 152 сняли девушку.
По словам очевидцев, она поднялась на крышу девятиэтажного дома, некоторое время стояла на краю. На место прибыли сотрудники полиции, скорой помощи.
Как сообщил «Вестям» источник в правоохранительных органах, сейчас жизни девушки ничего не угрожает, причины ее поступка уточняются.