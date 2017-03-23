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12:35 (мск), источник: АиФ Казань

Казанец продал квартиры в несуществующих ЖК «НовоКазань» и «Вишневый парк»

Сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью полиции Татарстана задержали 29-летнего жителя Казани, подозреваемого в серии мошенничеств с продажей квартир в несуществующих жилых комплексах «НовоКазань» и «Вишневый парк», сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Источник: Аргументы и факты

Уголовное дело по части 3, 4 статьи «Мошенничество» завели после того, как потерпевшие заявили в полицию. Воспользовавшись их доверием, мужчина обманул их и завладел их деньгами. Ущерб предварительно оценили более чем в 5,1 миллиона рублей.

По версии следствия, в 2015—2016 годах подозреваемый заключил, как минимум, 12 предварительных договоров купли-продажи квартир в якобы строящихся долевых домах, взяв с каждого потерпевшего предоплату в 100−500 тысяч рублей. Он вводил покупателей в заблуждение, размещая на сайте своей фирмы и в офисе в центре Казани планы будущих зданий, виды квартир, домов, жилых комплексов. Реклама о продаже квартир была и на сайтах бесплатных объявлений, цены были ниже рыночных, предлагалось участие в долевом строительстве. Но, как показало следствие, разрешения на возведение ЖК «НовоКазань» и «Вишневый парк» предприимчивый мужчина получить даже не пытался. К концу 2016-го он съехал из арендованного офиса и отключил телефоны.

В материалах следствия проходил и другой эпизод. Ещё в 2012 году как директор фирмы подозреваемый взял с двух потерпевших плату — более 2,8 миллиона рублей — за услуги по переводу земель сельхозназначения в категорию «индивидуальное жилищное строительство», но обязательств по договору не выполнил.

Решением суда 20 февраля подозреваемого заключили под стражу. В МВД Татарстана полагают, что потерпевших могло быть больше. Телефон для потерпевших: (843) 291−26−53.

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