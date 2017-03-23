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17:49 (мск), источник: Новая Кубань

Пьяный анапчанин угнал авто, чтобы доехать домой

По дороге он разбил машину.

Краснодар. 23 мар. — Новая Кубань. Хозяин решил прогреть двигатель, завел автомобиль, оставил ключ в замке зажигания и вышел на несколько минут. Вернувшись к месту парковки, он обнаружил пропажу машины. Анапчанин заявил в полицию об угоне.

В этот же день сотрудникам Госавтоинспекции пришлось разбираться в обстоятельствах ДТП, совершенного пьяным водителем. Угонщик не справился с управлением и помял машину.

Задержанный 33-летний мужчина пояснил, что воспользовался чужим транспортным средством, чтобы добраться домой. Но с поставленной задачей ему помешал справиться выпитый алкоголь.

По факту случившегося в отношении анапчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Ему грозит провести за решеткой до 5 лет.

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