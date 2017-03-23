В Омске вынесли приговор бывшему бухгалтеру Мацелевича

Елена Зырянова с 2008 по 2014 год занималась обналичкой в подчинении Станислава Мацелевича.

«Зырянова вела учет денежных средств, поступавших в безналичной форме на счета подконтрольных “фиктивных” юридических лиц, осуществляла переводы денежных средств между счетами подконтрольных преступному сообществу организаций через системы удаленного доступа с помощью сети интернет, проводила сверку с клиентами, осуществляла прием и выдачу наличных денежных средств», — перечисляет пресс-служба омского Следкома.

За этот период объем незаконных операций превысил 9 млрд 216 млн рублей, что позволило получить участникам ОПГ более 322 млн рублей дохода.

В ходе следствия бывший бухгалтер раскаялась в содеянном, заключила досудебное соглашение, давала подробные показания и оказывала содействие с изобличении соучастников преступлений. В результате ее дело было выделено в отдельное производство, и женщина получила условный срок в 4 года.

Отметим, суда ждет и другой бухгалтер Мацелевича — Екатерина Бунакова, которая работала на него в тот же период.