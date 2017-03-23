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13:08 (мск), источник: ИА Татар-информ

Участники «Чистопольского джамаата» приговорены к длительным срокам

(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Александр Елисеев). В Казани Приволжский окружной военный суд признал виновными девять участников террористического сообщества «Чистопольский джамаат».

В суде установлена их причастность к подготовке серии террористических актов на территории Татарстана.

38-летний Марат Сабиров приговорен к 24 годам лишения свободы, 32-летний Рафаэль Зарипов отправится в колонию на 23 года, 38-летний Айрат Ситдиков — на 19 лет, 36-летний Алмаз Галеев приговорен к 18 годам лишения свободы, 25-летний Михаил Мартьянов — к 16 годам, 29-летний Руслан Гафуров — к 17 годам, 39-летний Джаудат Ганеев — к 18 годам, 29-летний Станислав Трофимчик приговорен к 16 годам и 53-летний Рамиль Абитов к 19 годам лишения свободы.

Суд признал их виновными в создании террористического сообщества, участии в нем, совершении терактов, публичных призывах к террористической деятельности, незаконном изготовлении огнестрельного оружия и совершении других экономических преступлений.

Все девять подсудимых будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

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