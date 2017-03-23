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13:15 (мск), источник: 36on.ru

На улице в Воронеже внезапно умер мужчина

Вчера, 22 марта, воронежцы стали очевидцами трагической гибели мужчины. Инцидент произошел на улице Молодогвардейцев возле дома № 11.

Мужчина шел по улице. Внезапно ему стало плохо, и он упал на асфальт. К сожалению, прохожие ничем не смогли помочь воронежцу. Подоспевшие медики констатировали его смерть.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, сообщение о происшествии поступило в полицию между 8 и 9 часами утра. Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что смерть прохожего не носит криминальный характер. Погибшему было 57 лет.

Тело несчастного было направлено на судебно-медицинскую экспертизу с целью установления точной причины гибели. Правоохранители проводят по факту произошедшего проверку.

Отметим, что недавно похожий случай произошел на левом берегу Воронежа. 13 марта возле торгового центра «Южный полюс» воронежцы обнаружили тело пожилой женщины. 74-летняя жительница Воронежа, предположительно, скончалась из-за остановки сердца.

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