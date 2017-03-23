На улице в Воронеже внезапно умер мужчина

Мужчина шел по улице. Внезапно ему стало плохо, и он упал на асфальт. К сожалению, прохожие ничем не смогли помочь воронежцу. Подоспевшие медики констатировали его смерть.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, сообщение о происшествии поступило в полицию между 8 и 9 часами утра. Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что смерть прохожего не носит криминальный характер. Погибшему было 57 лет.

Тело несчастного было направлено на судебно-медицинскую экспертизу с целью установления точной причины гибели. Правоохранители проводят по факту произошедшего проверку.