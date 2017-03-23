На улице в Воронеже внезапно умер мужчина
Вчера, 22 марта, воронежцы стали очевидцами трагической гибели мужчины. Инцидент произошел на улице Молодогвардейцев возле дома № 11.
Вчера, 22 марта, воронежцы стали очевидцами трагической гибели мужчины. Инцидент произошел на улице Молодогвардейцев возле дома № 11.
Мужчина шел по улице. Внезапно ему стало плохо, и он упал на асфальт. К сожалению, прохожие ничем не смогли помочь воронежцу. Подоспевшие медики констатировали его смерть.
По данным
Тело несчастного было направлено на
Отметим, что недавно похожий случай произошел на левом берегу Воронежа. 13 марта возле торгового центра «Южный полюс» воронежцы обнаружили тело пожилой женщины. 74-летняя жительница Воронежа, предположительно, скончалась