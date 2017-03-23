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13:12 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежец лишился свободы на 7,5 лет за убийство гражданской жены

Женщина умерла после 7 ударов ножа в шею и спину.

Центральный районный суд вынес приговор 29-летнему воронежцу за убийство гражданской жены. Как сообщили в суде, в наказание мужчине назначили 7,5 лет колонии строгого режима. Он зарезал 31-летнюю гражданскую жену во время ссоры, ударив ее ножом семь раз в спину и шею.

Преступление произошло в центре Воронежа в квартире пары на улице Фридриха Энгельса 23 июля 2016 года. Гражданские супруги сильно поругались еще с утра, оба были пьяны. До этого у пары часто случались конфликты, но тут мужчина взялся за нож. В гневе он семь раз ударил жену в шею и спину. От ранений женщина вскоре умерла.

Силовики задержали подозреваемого в убийстве по «горячим следам». По итогам расследования воронежца обвинили в умышленном убийстве гражданской жены. Результатом судебного процесса стал обвинительный приговор.

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