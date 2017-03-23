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13:03 (мск), источник: РИА Новости

СМИ сообщили об эвакуации в знаменитом лондонском небоскребе

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Известный лондонский небоскреб Мэри-Экс по прозвищу «Огурец» эвакуирован, у здания находятся пожарные машины, сообщает газета Sun.

«Нам позвонили в 8.36 (11.36 мск). Здание было эвакуировано, но мы все еще выясняем причину», — рассказал представитель пожарной службы Лондона.

По словам очевидцев, у здания также находятся полицейские машины.

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Небоскреб Мэри-Экс получил свое прозвище из-за необычной формы и зеленоватого цвета стекла. Здание является штаб-квартирой страховой компании Swiss Re, однако нижние этажи открыты для всех желающих.

​Экстренные службы Лондона работают в усиленном режиме после теракта, который случился накануне на Вестминстерском мосту. Неизвестный на автомобиле сбил несколько человек на тротуаре, а затем доехал до парламента, где его застрелили полицейские.

По данным Скотланд-Ярда, жертвами теракта стали три человека. В больницах остаются 29 пострадавших, из них семеро — в критическом состоянии.

Комментарии
1
Оксана Поддубная
Диверсанты из ЕС мстят за брэксит.
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