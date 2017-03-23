СМИ сообщили об эвакуации в знаменитом лондонском небоскребе
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Известный лондонский небоскреб
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Известный лондонский небоскреб
«Нам позвонили в 8.36 (11.36 мск). Здание было эвакуировано, но мы все еще выясняем причину», — рассказал представитель пожарной службы Лондона.
По словам очевидцев, у здания также находятся полицейские машины.
Небоскреб
Экстренные службы Лондона работают в усиленном режиме после теракта, который случился накануне на Вестминстерском мосту. Неизвестный на автомобиле сбил несколько человек на тротуаре, а затем доехал до парламента, где его застрелили полицейские.
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