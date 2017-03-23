Экс-начальник уральской колонии, где до смерти забили заключенного, получил 13,5 года строгого режима
Екатеринбург. 23 марта.
Екатеринбург. 23 марта.
Как сообщает
Бывшему замначальника колонии Алексею Николаеву
Все они будут отбывать наказание в колонии строго режима. Кроме того, все четверо лишены права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года, а также лишены специальных званий.
Как сообщалось, 4 июля 2015 года в ИК N46 города Невьянска скончался осужденный за разбой мужчина 1989 года рождения. Перед смертью, когда ему оказывали медпомощь, у заключенного обнаружили гематомы.
Утром 5 июля более 400 осужденных отказались от приема пищи, на следующий день голодовка продолжилась. Осужденные потребовали возбуждения уголовного дела о смерти осужденного, а также отстранения от должностей руководства колонии на время проведения следствия. Все требования были удовлетворены. По делу о гибели осужденного были задержаны начальник и трое сотрудников колонии.
В августе 2016 года дело было передано в суд. Трое из обвиняемых, как считает следствие, днем 1 июля 2015 года избили осужденного за систематические нарушения режима. Через пару дней в коридоре штрафного изолятора начальник ИК-46 ударил пострадавшего кулаком в грудь. После этого осужденный долгое время был пристегнут наручниками к решетке камеры. По данным экспертизы, все это в совокупности привело к смерти мужчины.
Кроме этого, согласно материалам дела, в ноябре 2012 года начальник ИК-46 подписал приказ о назначении
Бывшему начальнику колонии и трем сотрудникам в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.4 ст. 111 УК РФ), превышении должностных полномочий с применением насилия (п.п."ап."ап."а" ч.3 ст. 286 УК РФ), растрате с использованием служебного положения (ч.3 ст. 160 УК РФ).
Также сообщалось, что в ноябре прошлого года суд приговорил к двум годам условно каждого еще двоих сотрудников колонии, которые, как было установило следствие, не сняли с осужденного наручники в установленное время.