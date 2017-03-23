Экс-начальник уральской колонии, где до смерти забили заключенного, получил 13,5 года строгого режима

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области в четверг, суд приговорил экс-начальника ИК-46 Илью Чикина к 13,5 года лишения свободы.

Бывшему замначальника колонии Алексею Николаеву экс-начальнику отдела безопасности колонии Евгению Панову назначено наказание в виде 13 лет колонии каждому. А бывшего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ИК-46 Дмитрия Усова суд приговорил к 7,5 года колонии.

Все они будут отбывать наказание в колонии строго режима. Кроме того, все четверо лишены права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года, а также лишены специальных званий.

Как сообщалось, 4 июля 2015 года в ИК N46 города Невьянска скончался осужденный за разбой мужчина 1989 года рождения. Перед смертью, когда ему оказывали медпомощь, у заключенного обнаружили гематомы.

Утром 5 июля более 400 осужденных отказались от приема пищи, на следующий день голодовка продолжилась. Осужденные потребовали возбуждения уголовного дела о смерти осужденного, а также отстранения от должностей руководства колонии на время проведения следствия. Все требования были удовлетворены. По делу о гибели осужденного были задержаны начальник и трое сотрудников колонии.

В августе 2016 года дело было передано в суд. Трое из обвиняемых, как считает следствие, днем 1 июля 2015 года избили осужденного за систематические нарушения режима. Через пару дней в коридоре штрафного изолятора начальник ИК-46 ударил пострадавшего кулаком в грудь. После этого осужденный долгое время был пристегнут наручниками к решетке камеры. По данным экспертизы, все это в совокупности привело к смерти мужчины.

Кроме этого, согласно материалам дела, в ноябре 2012 года начальник ИК-46 подписал приказ о назначении водителя-сотрудника гаража колонии по совместительству на полставки младшим инспектором отдела охраны учреждения, но эти обязанности он не выполнял. Материальный ущерб, причиненный ГУФСИН, оценивается в 124 тыс. рублей.

Бывшему начальнику колонии и трем сотрудникам в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.4 ст. 111 УК РФ), превышении должностных полномочий с применением насилия (п.п."ап."ап."а" ч.3 ст. 286 УК РФ), растрате с использованием служебного положения (ч.3 ст. 160 УК РФ).

Также сообщалось, что в ноябре прошлого года суд приговорил к двум годам условно каждого еще двоих сотрудников колонии, которые, как было установило следствие, не сняли с осужденного наручники в установленное время.