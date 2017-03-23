Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Робби Уильямс хочет представлять Россию на «Евровидении»
Чай спасает от старческого слабоумия
Пономарев об убийстве Вороненкова: "Он шел на встречу со мной"
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Анфиса Чехова показала грудь в откровенной фотосессии - СМИ
СМИ о причине взрыва военной базы под Харьковом
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Джоли и Питт возобновили общение
СМИ: Валерия ответила на претензии бывшего мужа
"Уехал и всё": Сябитова о крахе брака дочери
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
16Неслабый пол
1185-летие Наины Ельциной
1195-летие Ирины Антоновой
14:06 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Огонь охватил побережье Байкала

Сухая трава горит в районе Култука.

Побережье озера Байкал охвачено огнем. В настоящее время сухая трава горит на землях лесного фонда возле поселка Култук Слюдянского района. Площадь очага составляет чуть менее одного га. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального Минлеса.

— Четыре сотрудника Слюдянской ПХС занимаются тушением пожара, который начался сегодня, 23 марта, — рассказали в пресс-службе.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало о том, что особый противопожарный режим введен в Иркутской области с 15 марта по 1 июня. Председатель правительства региона Александр Битаров подписал соответствующее постановление.

В период действия особого противопожарного режима вводятся ограничения для граждан на посещение лесов при наступлении третьего класса пожарной опасности и выше, а также запрет на разведение костров и выжигание сухой травы в МО и садоводствах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Рецепт выходного дня от Аниты Цой: фаршированные зеленой гречкой перцы
В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова
Песков прокомментировал недопуск Самойловой на «Евровидение»
Украина усилила охрану границы с Россией
Литва взыщет с «Газпрома» штраф в 36 млн евро
Forbes назвал самые надежные банки в России
СМИ сообщили об эвакуации в знаменитом лондонском небоскребе
ЦБ смягчил требования к подвергшимся украинским санкциям банкам
Спорт
В Кубке Гагарина стартуют финалы конференций 23 марта матчем в Санкт-Петербурге между местным СКА и ярославским "Локомотивом" откроется стадия финалов конференций в Кубке Гагарина
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак Советско-эстонский актер сыграл десятки ролей в кино, однако российским зрителям более всего запомнился по роли в экранизации детской сказки о няне-волшебнице
Недвижимость
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Жильцы лишились средств на капремонт из-за банкротства банка
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
Какие плащи носить весной: 5 идей (фото) Самые интересные варианты – в нашем обзоре.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь