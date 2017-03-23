Огонь охватил побережье Байкала
Сухая трава горит в районе Култука.
Сухая трава горит в районе Култука.
Побережье озера Байкал охвачено огнем. В настоящее время сухая трава горит на землях лесного фонда возле поселка Култук Слюдянского района. Площадь очага составляет чуть менее одного га. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
— Четыре сотрудника Слюдянской ПХС занимаются тушением пожара, который начался сегодня, 23 марта, — рассказали в
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало о том, что особый противопожарный режим введен в Иркутской области с 15 марта по 1 июня. Председатель правительства региона Александр Битаров подписал соответствующее постановление.
В период действия особого противопожарного режима вводятся ограничения для граждан на посещение лесов при наступлении третьего класса пожарной опасности и выше, а также запрет на разведение костров и выжигание сухой травы в МО и садоводствах.