Огонь охватил побережье Байкала

Побережье озера Байкал охвачено огнем. В настоящее время сухая трава горит на землях лесного фонда возле поселка Култук Слюдянского района. Площадь очага составляет чуть менее одного га. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального Минлеса.

— Четыре сотрудника Слюдянской ПХС занимаются тушением пожара, который начался сегодня, 23 марта, — рассказали в пресс-службе.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало о том, что особый противопожарный режим введен в Иркутской области с 15 марта по 1 июня. Председатель правительства региона Александр Битаров подписал соответствующее постановление.

В период действия особого противопожарного режима вводятся ограничения для граждан на посещение лесов при наступлении третьего класса пожарной опасности и выше, а также запрет на разведение костров и выжигание сухой травы в МО и садоводствах.