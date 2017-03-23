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13:17 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске авария с большегрузом перекрыла большую автодорогу

ДТП произошло на улице Немировича — Данченко и парализовало движение.

В Новосибирске больше половины проезжей части на улице Немировича-Данченко в районе ТРК Горский перекрыла фура, попавшая в дорожно- транспортное происшествие.

Об этом сообщает «Мобильное приложение “Автоспас” Новосибирск». Очевидцы рассказали, что на указанной улице напротив ТРК Горский большая грузовая машина разворачивалась и задела стоящую на светофоре Honda CR-V.

В результате столкновения прицеп большегруза протащил Хонду на тормозах еще около 1,5 метров и столкнул с автомобилем Nissan Teana.

Грузовик полностью парализовал движение со стороны Октябрьского моста в сторону улицы Лыщинского также теперь в пробке стоит и левый ряд в сторону Октябрьского моста. Крайний правый ряд в сторону Лыщинского занят припаркованными автомобилями.

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