В Новосибирске авария с большегрузом перекрыла большую автодорогу
ДТП произошло на улице Немировича — Данченко и парализовало движение.
ДТП произошло на улице Немировича — Данченко и парализовало движение.
В Новосибирске больше половины проезжей части на улице
Об этом сообщает «Мобильное приложение “Автоспас” Новосибирск». Очевидцы рассказали, что на указанной улице напротив ТРК Горский большая грузовая машина разворачивалась и задела стоящую на светофоре Honda
В результате столкновения прицеп большегруза протащил Хонду на тормозах еще около 1,5 метров и столкнул с автомобилем Nissan Teana.
Грузовик полностью парализовал движение со стороны Октябрьского моста в сторону улицы Лыщинского также теперь в пробке стоит и левый ряд в сторону Октябрьского моста. Крайний правый ряд в сторону Лыщинского занят припаркованными автомобилями.