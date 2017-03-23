В Новосибирске авария с большегрузом перекрыла большую автодорогу

В Новосибирске больше половины проезжей части на улице Немировича-Данченко в районе ТРК Горский перекрыла фура, попавшая в дорожно- транспортное происшествие.

Об этом сообщает «Мобильное приложение “Автоспас” Новосибирск». Очевидцы рассказали, что на указанной улице напротив ТРК Горский большая грузовая машина разворачивалась и задела стоящую на светофоре Honda CR-V.

В результате столкновения прицеп большегруза протащил Хонду на тормозах еще около 1,5 метров и столкнул с автомобилем Nissan Teana.