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13:21 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Иномарка протаранила трактор в Челябинске

ДТП с участием спецтехники произошло в Советском районе.

Аварию зафиксировали накануне, 22 марта, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Возле дома № 42 на улице Весенняя иномарка врезалась в ехавший попутно трактор с уборочной машиной.

«Женщина 1982 года рождения, сидевшая за рулем иномарки, получила травмы и была госпитализирована», — уточнили в ГИБДД города.

Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства происшествия, ведется административное расследование.

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