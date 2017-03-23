Иномарка протаранила трактор в Челябинске

Аварию зафиксировали накануне, 22 марта, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Возле дома № 42 на улице Весенняя иномарка врезалась в ехавший попутно трактор с уборочной машиной.

«Женщина 1982 года рождения, сидевшая за рулем иномарки, получила травмы и была госпитализирована», — уточнили в ГИБДД города.

Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства происшествия, ведется административное расследование.