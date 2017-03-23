В Башкирии корова стала виновницей ДТП
Хозяину буренки пришлось заплатить страховщикам 89 тысяч рублей.
Хозяину буренки пришлось заплатить страховщикам 89 тысяч рублей.
Судебные приставы Башкирии наказали виновника аварии.
Местный житель не следил за тем, где гуляет его корова. Результат оказался плачевным — буренка стала виновницей ДТП. При столкновении с коровой пострадал дорогостоящий автомобиль.
Страховщикам пришлось выплатить компенсацию владельцу иномарки. Суд решил, что виноват в этой истории хозяин коровы, он и должен выплатить расходы страховой компании. Судебные приставы Архангельского района арестовали автомобиль должника.
Не желая расставаться с машиной, виновник выплатил страховой 89 тысяч рублей.