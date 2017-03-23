В Башкирии корова стала виновницей ДТП

Судебные приставы Башкирии наказали виновника аварии.

Местный житель не следил за тем, где гуляет его корова. Результат оказался плачевным — буренка стала виновницей ДТП. При столкновении с коровой пострадал дорогостоящий автомобиль.

Страховщикам пришлось выплатить компенсацию владельцу иномарки. Суд решил, что виноват в этой истории хозяин коровы, он и должен выплатить расходы страховой компании. Судебные приставы Архангельского района арестовали автомобиль должника.

Не желая расставаться с машиной, виновник выплатил страховой 89 тысяч рублей.