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17:47 (мск), источник: ИА REGNUM

Суды в Казани продолжают штрафовать вкладчиков «Татфондбанка» за протест

Вахитовский районный суд Казани оштрафовал активистку группы пострадавших вкладчиков «Татфондбанка» Александру Юманову на 10 тыс. рублей за попытку ворваться в здание правительства Татарстана в составе группы граждан, сообщает «Бизнес Online».

По материалам дела, на замечания полиции активистка не реагировала.

Напомним, на следующий день после отзыва лицензии «Татфондбанка» 4 марта в Торгово-промышленной палате Татарстана состоялась встреча пострадавших вкладчиков. Клиенты банков подготовили ультиматум правительству республики с требованиями отменить решение ЦБ об отзыве лицензий «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» и вернуть вкладчикам средства в полном объеме.

После встречи в ТПП вкладчики направились к Дому правительства республики. Однако передать ультиматум пропустили только четверых, в числе которых была и Юманова. Документ лично принял премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков.

С протоколом, составленным полицией, Юманова в суде не согласилась — доступу в здание не препятствовала, никого идти за собой к кабмину не призывала.

«Халиков нас встретил внутри. Пожал руку. Ушел. Претензий не было. Нам нужно было письмо передать», — напоминает активистка. При этом задержали Юманову спустя неделю после «нарушения» — после пикета в казанском парке имени Петрова 11 марта 2017 года.

Адвокат активистки, между тем, отметил, что протокол составлен с нарушениями. «В рапорте Валиева от 10 марта описаны беспорядки и якобы звучавшие призывы к погрому. Протокол составлен более чем через 7 дней — это нарушение закона», — пояснил правозащитник.

Ранее за аналогичное нарушение был оштрафован другой активист группы пострадавших вкладчиков рухнувших банков, лидер регионального отделения партии «Парнас» Марсель Шамсутдинов также на 10 тыс. рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 марта Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Татфондбанка», «Интех банка» и «Анкор Банка». Одновременно с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении председателя правления кредитной организации, депутата Госсовета Татарстана Роберта Мусина по части 4 статьи 159 УК России «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ущерб от действий, вменяемых Мусину, оценивается более чем в 3 млрд рублей. В ЦБ размер «дыры» в капитале «Татфондбанка» оценили в 96,7 млрд рублей, «ИнтехБанка» — 14 млрд рублей.

В банковской системе РФ «Татфондбанк» занимал 42 место по размеру активов, «ИнтехБанк» — 129 место и «Анкор Банк» — 231 место. Позднее ЦБ РФ подал иск в Арбитражный суд республики о признании банков банкротами.

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