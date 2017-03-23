На Кубани женщину будут судить за мошенничество с землей на 135 млн рублей

Женщина была арендатором земельных участков лесничества. По версии следствия, она ввела в заблуждение 150 человек, передавая потерпевшим права аренды на землю под видом прав собственности. Граждане хотели приобрести участки под строительство коттеджей на Черноморском побережье, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Злоумышленница скрылась от органов предварительного следствия, ее объявили в федеральный розыск. Полицейские Геленджика установили ее местонахождение и задержали в Москве.

Женщина находится под домашним арестом. Предварительное расследование завершено, уголовное дело направили в суд. Фигурантке грозит до десяти лет тюрьмы.