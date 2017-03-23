На Кубани женщину будут судить за мошенничество с землей на 135 млн рублей
В Краснодарском крае передали в суд уголовное дело в отношении жительницы Крымска, которую обвинили в мошенничестве.
В Краснодарском крае передали в суд уголовное дело в отношении жительницы Крымска, которую обвинили в мошенничестве.
Женщина была арендатором земельных участков лесничества. По версии следствия, она ввела в заблуждение 150 человек, передавая потерпевшим права аренды на землю под видом прав собственности. Граждане хотели приобрести участки под строительство коттеджей на Черноморском побережье, сообщает
Злоумышленница скрылась от органов предварительного следствия, ее объявили в федеральный розыск. Полицейские Геленджика установили ее местонахождение и задержали в Москве.
Женщина находится под домашним арестом. Предварительное расследование завершено, уголовное дело направили в суд. Фигурантке грозит до десяти лет тюрьмы.