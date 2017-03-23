Атаман Нестеренко выразил готовность возместить ущерб мэрии Анапы

Суд допросил сотрудников городской администрации и судью, который рассматривал иск Нестеренко к мэрии. Сам Нестеренко заявил, что готов отказаться от спорного участка и выплатить городской администрации ущерб, сообщает «Кавказский узел».

Брат подсудимого Игорь Нестеренко рассказал, что зал судебных заседаний не вмещает всех желающих присутствовать на процессе. Процесс идет ежедневно с 11:00 до 17:00 с перерывом. По мнению Нестеренко, обвинение и суд хотят скорее рассмотреть дело, торопятся и не дают времени, чтобы ознакомиться с материалами. Он отметил, что атаман не высказывал жалоб на содержание в ИВС Анапы.

Адвокат атамана Татьяна Варламова сказала, что защита поддерживает вызов на процесс свидетелей обвинения, потому что представители администрации города так и не смогли вспомнить, обращался ли к ним Нестеренко с просьбой продать в его собственность участок, на котором расположен его хозблок.

«Это важно для защиты, поскольку следствие настаивает: Нестеренко сразу обратился в суд, не обращаясь в администрацию. Мой подзащитный настаивает, что его представитель обращалась к властям, но не смогла получить никакого письменного ответа, и ему ничего не оставалось, как обратиться в суд», — сказала Варламова.

По ее словам, Нестеренко рассказывал, что подготовкой документов в суд он не занимался, а поручил это своему представителю.

«Подзащитный настаивает, что не подписывал документов, которые представило суду следствие в качестве доказательства его вины», — сказал он.

По заключению экспертов, на документах стоят не подлинные подписи, которые сделаны рукой другого человека.

На заседании 22 марта суд приобщил к делу заявление Нестеренко, что он готов отказаться от спорного участка и попросил мэрию Анапы предоставить ему банковские реквизиты для возмещения ущерба. Нестеренко уточнил, что подача такого заявления не может расцениваться как признание им вины.

Потерпевшая сторона не смогла ответить на вопрос суда, что именно она хочет: вернуть участок в муниципальную собственность или получить в качестве компенсации его рыночную стоимость.

Как сообщали Юга.ру, Нестеренко задержали 14 октября 2016 года после обысков в его офисах и квартирах. Он находился в это время в отпуске на Кавказских Минеральных Водах.

Нестеренко заподозрили в мошенничестве с землей на 3 млн рублей. Его уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.