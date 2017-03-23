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17:21 (мск), источник: Вести - Калининград

В Советске сгорел стадион для мотокросса

В Советске сгорело поле для мотокросса. Вечером 22 марта весь город заволокло едким черным дымом.

Горели автомобильные шины, которые использую на спортивном объекте для разметки трассы, а также в качестве отбойников безопасности.

На тушении были задействованы два пожарных расчёта, спасатели работали больше двух часов. Из-за ветра огонь распространялся очень быстро и захватил внушительную территорию. Сгорела треть шин, расположенных по периметру трассы. В мае здесь должны были пройти областные соревнования, а также открытие байкерского сезона.

По предварительным данным причиной пожара стал несанкционированный пал травы.

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