В Советске сгорел стадион для мотокросса

Горели автомобильные шины, которые использую на спортивном объекте для разметки трассы, а также в качестве отбойников безопасности.

На тушении были задействованы два пожарных расчёта, спасатели работали больше двух часов. Из-за ветра огонь распространялся очень быстро и захватил внушительную территорию. Сгорела треть шин, расположенных по периметру трассы. В мае здесь должны были пройти областные соревнования, а также открытие байкерского сезона.

По предварительным данным причиной пожара стал несанкционированный пал травы.