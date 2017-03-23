В Советске сгорел стадион для мотокросса
В Советске сгорело поле для мотокросса. Вечером 22 марта весь город заволокло едким черным дымом.
В Советске сгорело поле для мотокросса. Вечером 22 марта весь город заволокло едким черным дымом.
Горели автомобильные шины, которые использую на спортивном объекте для разметки трассы, а также в качестве отбойников безопасности.
На тушении были задействованы два пожарных расчёта, спасатели работали больше двух часов.
По предварительным данным причиной пожара стал несанкционированный пал травы.