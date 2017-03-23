В Воронежской области перевернулся Ford Scorpio: пострадали водитель и пассажир

Автомобиль Ford Scorpio перевернулся на улице Трудящихся в селе Битюг-Матреновка Эртильского района в 15:30 среды, 22 марта. В ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки, сообщила корреспонденту РИА «Воронеж» инспектор ОГИБДД ОМВД России по Эртильскому району Ольга Мельникова.

Водитель — 50-летний житель Воронежа — не справился с управлением, иномарка вылетела с дороги и опрокинулась. Водитель и его пассажир — 31-летний житель села Гнилуша — получили телесные повреждения различной степени тяжести. Обоих доставили в Эртильскую райбольницу. После получения медпомощи пассажира отпустили домой. Водитель остался в реанимации.

Полицейские устанавливают причины аварии.