В Воронежской области перевернулся Ford Scorpio: пострадали водитель и пассажир
Автомобилист попал в реанимацию.
Автомобилист попал в реанимацию.
Автомобиль Ford Scorpio перевернулся на улице Трудящихся в селе
Водитель — 50-летний житель Воронежа — не справился с управлением, иномарка вылетела с дороги и опрокинулась. Водитель и его пассажир — 31-летний житель села Гнилуша — получили телесные повреждения различной степени тяжести. Обоих доставили в Эртильскую райбольницу. После получения медпомощи пассажира отпустили домой. Водитель остался в реанимации.
Полицейские устанавливают причины аварии.