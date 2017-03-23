Медики, прибывшие к месту ДТП, обнаружили в машине мертвого водителя
В Кинельском районе по неустановленным причинам автомобиль «Chevrolet Niva» врезался в дорожное ограждение.
В Кинельском районе по неустановленным причинам автомобиль «Chevrolet Niva» врезался в дорожное ограждение.
Полицейские Кинельского района устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом, сообщает
В четверг, 23 марта, в 07:00, в Кинельском районе, 62-летний водитель автомобиля «Chevrolet Niva», следовавший со стороны поселка Комсомольский в направлении трассы «Самара — Бугуруслан», по неустановленным причинам при выезде на главную дорогу врезался в дорожное ограждение, расположенное слева по ходу движения машины.
Прибывшие к месту дорожной аварии медики констатировали смерть мужчины.
В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все подробности произошедшего. Опрошены очевидцы случившегося, и изучены записи видеорегистраторов. Причину смерти водителя определит