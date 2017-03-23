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13:31 (мск), источник: АиФ Самара

Медики, прибывшие к месту ДТП, обнаружили в машине мертвого водителя

В Кинельском районе по неустановленным причинам автомобиль «Chevrolet Niva» врезался в дорожное ограждение.

Полицейские Кинельского района устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В четверг, 23 марта, в 07:00, в Кинельском районе, 62-летний водитель автомобиля «Chevrolet Niva», следовавший со стороны поселка Комсомольский в направлении трассы «Самара — Бугуруслан», по неустановленным причинам при выезде на главную дорогу врезался в дорожное ограждение, расположенное слева по ходу движения машины.

Прибывшие к месту дорожной аварии медики констатировали смерть мужчины.

В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все подробности произошедшего. Опрошены очевидцы случившегося, и изучены записи видеорегистраторов. Причину смерти водителя определит судебно-медицинская экспертиза. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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