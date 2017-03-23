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13:38 (мск), источник: РБК

В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова

Он был застрелен в центре украинской столицы.

Источник: РИА "Новости"

В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на депутата Верховной Рады Вадима Рабиновича.

Глава полиции Киева Андрей Крищенко сообщил в эфире телеканала «112 Украина», что погибший в центре Киева — бывший депутат Госдумы. На уточняющий вопрос он ответил, что убит именно Вороненков.

Переехавший на Украину экс-депутат Госдумы Илья Пономарев подтвердил РБК убийство Вороненкова. На вопрос о версии, кто стоит за преступлением, Пономарев ответил «очевидно все».

По данным «Вести-Украина», убийство произошло в центре Киева, на пересечении бульвара Шевченко и улицы Пушкинской около 11:30 по местному времени

Стрельба началась после того, как Вороненков вышел из отеля вместе с охранником. Последний защищал бывшего депутата от поджидавшего стрелка.

20 июля 2016 года в центре Киева при подрыве автомобиля погиб российский журналист Павел Шеремет, направлявшийся на эфир «Радио Вести». Следователи рассматривают профессиональную деятельность Шеремета как основную версию его убийства. Следователи рассматривают еще несколько версий: личные неприязненные отношения к журналисту, дестабилизация обстановки на Украине и ошибка убийц, целью которых могла быть гражданская жена Шеремета Алена Притула, также пользовавшаяся этой машиной.

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