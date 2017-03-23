В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова

В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на депутата Верховной Рады Вадима Рабиновича.

Глава полиции Киева Андрей Крищенко сообщил в эфире телеканала «112 Украина», что погибший в центре Киева — бывший депутат Госдумы. На уточняющий вопрос он ответил, что убит именно Вороненков.