В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
Он был застрелен в центре украинской столицы.
Он был застрелен в центре украинской столицы.
В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на депутата Верховной Рады Вадима Рабиновича.
Глава полиции Киева Андрей Крищенко сообщил в эфире телеканала «112 Украина», что погибший в центре Киева — бывший депутат Госдумы. На уточняющий вопрос он ответил, что убит именно Вороненков.
Переехавший на Украину
Стрельба началась после того, как Вороненков вышел из отеля вместе с охранником. Последний защищал бывшего депутата от поджидавшего стрелка.
20 июля 2016 года в центре Киева при подрыве автомобиля погиб российский журналист Павел Шеремет, направлявшийся на эфир «Радио Вести». Следователи рассматривают профессиональную деятельность Шеремета как основную версию его убийства. Следователи рассматривают еще несколько версий: личные неприязненные отношения к журналисту, дестабилизация обстановки на Украине и ошибка убийц, целью которых могла быть гражданская жена Шеремета Алена Притула, также пользовавшаяся этой машиной.