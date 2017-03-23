В Омске будут судить директора картографической фабрики, утаившего 11 миллионов
Омские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора акционерного общества «Омская картографическая фабрика» Татьяны Осинцевой.
Омские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора акционерного общества «Омская картографическая фабрика» Татьяны Осинцевой.
По данным следствия, генеральный директор АО «Омская картографическая фабрика», зная о недоимках по налогам в два миллиона рублей, сокрыла 11 миллионов, минуя расчетные счета предприятия.
В ходе следствия обвиняемая полностью погасила задолженность по налогам и сборам.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, поэтому уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.