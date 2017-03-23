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14:09 (мск), источник: Om1.ru

В Омске будут судить директора картографической фабрики, утаившего 11 миллионов

Омские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора акционерного общества «Омская картографическая фабрика» Татьяны Осинцевой.

Топ-менеджера апредприятия обвиняют в сокрытиии денежных средств в особо крупном размере.

По данным следствия, генеральный директор АО «Омская картографическая фабрика», зная о недоимках по налогам в два миллиона рублей, сокрыла 11 миллионов, минуя расчетные счета предприятия.

В ходе следствия обвиняемая полностью погасила задолженность по налогам и сборам.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, поэтому уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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