В Омске будут судить директора картографической фабрики, утаившего 11 миллионов

Топ-менеджера апредприятия обвиняют в сокрытиии денежных средств в особо крупном размере.

По данным следствия, генеральный директор АО «Омская картографическая фабрика», зная о недоимках по налогам в два миллиона рублей, сокрыла 11 миллионов, минуя расчетные счета предприятия.

В ходе следствия обвиняемая полностью погасила задолженность по налогам и сборам.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, поэтому уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.