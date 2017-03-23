Адвокат: фигурантов дела Юревича допрашивали запрещенными методами
МОСКВА, 23 марта, РИА ФедералПресс. Дело против
МОСКВА, 23 марта, РИА ФедералПресс. Дело против
Как передает корреспондент «ФедералПресс», об этом рассказал в ходе
Обвиняют Юревича по статьям «Получение взятки» и «Подстрекательство к клевете».
«То, что касается Юревича — это дело политически ангажированная и попытка привлечь его к уголовной ответственности продолжается с момента, когда он еще был на посту. Это конкурентный, редкий тип политика, похожий на Трампа. Ему нет смысла идти в политику, чтобы воровать. Он вполне успешный бизнесмен и готов даже не получать зарплату. Те финансовые активы, которые у него есть, позволяют ему спокойно заниматься политикой», — сказал Трунов в НСН.
«Фигурантов дела допрашивали с пристрастием с 2012 года, применяли к ним пытки, угрожали, сутуя на то, что если вы признаетесь, ваша жизнь в регионе удастся. При этом развития дело против губернатора за это время не получило. Оно осталось на том же уровне», — добавил юрист.
По словам адвоката, единственный, кого удалось посадить, был министр здравоохранения Челябинской области Виталий Тесленко. В СИЗО ФСБ к нему также применяли запрещенные методы воздействия, отметил Трунов.
«Вокруг Юревича создано выжженное поле. К ответственности сейчас привлекают 14 человек из тех, кто
«В Челябинской области довольно сложная ситуация, в том числе для работы адвокатов. Идет сильное давление. В частности, недавно получил дисциплинарное взыскание адвокат Сергей Лаврентьев, защищавший первого заместителя
«ФедералПресс» напоминает: вечером 16 марта СК РФ сообщил о возбуждении дела в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича.
Уголовное дело возбуждено Четвертым следственным управлением ГСУ СК России (с дислокацией в Екатеринбурге) по факту получения взятки Михаилом Юревичем от Виталия Тесленко, назначенного Юревичем на должность министра здравоохранения Челябинской области. Обвиняют Юревича по статьям «Получение взятки» и «Подстрекательство к клевете».