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14:04 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Адвокат: фигурантов дела Юревича допрашивали запрещенными методами

МОСКВА, 23 марта, РИА ФедералПресс. Дело против экс-главы Челябинской области Михаила Юревича фактически началось в 2012 году.

Как передает корреспондент «ФедералПресс», об этом рассказал в ходе пресс-конференции в информагентстве «Национальная служба новостей» адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы бывшего губернатора.

Обвиняют Юревича по статьям «Получение взятки» и «Подстрекательство к клевете».

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«То, что касается Юревича — это дело политически ангажированная и попытка привлечь его к уголовной ответственности продолжается с момента, когда он еще был на посту. Это конкурентный, редкий тип политика, похожий на Трампа. Ему нет смысла идти в политику, чтобы воровать. Он вполне успешный бизнесмен и готов даже не получать зарплату. Те финансовые активы, которые у него есть, позволяют ему спокойно заниматься политикой», — сказал Трунов в НСН.

«Фигурантов дела допрашивали с пристрастием с 2012 года, применяли к ним пытки, угрожали, сутуя на то, что если вы признаетесь, ваша жизнь в регионе удастся. При этом развития дело против губернатора за это время не получило. Оно осталось на том же уровне», — добавил юрист.

По словам адвоката, единственный, кого удалось посадить, был министр здравоохранения Челябинской области Виталий Тесленко. В СИЗО ФСБ к нему также применяли запрещенные методы воздействия, отметил Трунов.

«Вокруг Юревича создано выжженное поле. К ответственности сейчас привлекают 14 человек из тех, кто когда-то с ним имел дело. В основном это надуманные обвинения и когда эти дела поднимаются на высокий уровень обжалования, они разваливаются. По многим обвинениям уже истекли сроки давности», — добавил защитник.

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«В Челябинской области довольно сложная ситуация, в том числе для работы адвокатов. Идет сильное давление. В частности, недавно получил дисциплинарное взыскание адвокат Сергей Лаврентьев, защищавший первого заместителя экс-губернатора Олега Грачева. Его лишили адвокатского статуса. Поэтому, мы ведем такие дела из Москвы, где нас труднее достать», — объяснил Игорь Трунов.

«ФедералПресс» напоминает: вечером 16 марта СК РФ сообщил о возбуждении дела в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

Уголовное дело возбуждено Четвертым следственным управлением ГСУ СК России (с дислокацией в Екатеринбурге) по факту получения взятки Михаилом Юревичем от Виталия Тесленко, назначенного Юревичем на должность министра здравоохранения Челябинской области. Обвиняют Юревича по статьям «Получение взятки» и «Подстрекательство к клевете».

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