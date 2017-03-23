В Челябинске задержан мужчина с крупной партией амфетамина

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УВО, 21 марта в 19 часов патрулировавший по городу наряд обратил внимание на мужчину, приклеившего неизвестный предмет к стойке рекламного щита на улице Автодорожной возле гаражного кооператива.

Сотрудники Росгвардии решили проверить гражданина. Он заметно нервничал, но признался, что в прикрепленном полиэтиленовом пакете находится наркотическое средство.

В ходе наружного досмотра было обнаружено 19 свертков с веществом светло-бежевого цвета, общей массой около 30 граммов и пять шприцов с жидкостью светло-желтого цвета. Также молодой человек показал правоохранителям еще на один «тайник» — неподалеку к скамье был прикреплен пакет с аналогичным веществом, весом около 50 граммов. Проведенная экспертиза установила, что в свертках находится наркотическое средство «амфетамин».

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Задержанный оказался неоднократно судимым жителем города. Он водворен в изолятор временного содержания. Мужчине грозит лишение свободы сроком до двадцати лет.