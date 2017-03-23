В Челябинске задержан мужчина с крупной партией амфетамина
В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего мужчину с крупной партией амфетамина.
В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего мужчину с крупной партией амфетамина.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
Сотрудники Росгвардии решили проверить гражданина. Он заметно нервничал, но признался, что в прикрепленном полиэтиленовом пакете находится наркотическое средство.
В ходе наружного досмотра было обнаружено 19 свертков с веществом
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Задержанный оказался неоднократно судимым жителем города. Он водворен в изолятор временного содержания. Мужчине грозит лишение свободы сроком до двадцати лет.