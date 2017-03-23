В Ростове «разъехался» мост на улице Малиновского
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Отметим, что в феврале «горбатый» мост на Малиновского уже переживал подобное ЧП. Тогда на дорожном покрытии тоже возник провал длиной более двух метров и шириной 25 сантиметров. В тот раз на место прибыли представители дорожных служб, которые показательно устранили проблему. Они доставили металлический лист, чтобы перекрыть разрушенную конструкцию.
Путепровод на Малиновского — одно из самых «узких» мест в дорожной системе города. Он давно не справляется с нагрузкой. Поток автомобилей по нему идет беспрерывно, в том числе большегрузы.
Власти объявили, что реконструкция моста запланирована на 2018 год. До конца 2017 должен быть сдан заказчику проект реконструкции с положительным заключением Главгосэкспертизы. Реконструкция моста будет идти по типу Ворошиловского — с возведением