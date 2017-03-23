В Ростове «разъехался» мост на улице Малиновского

Отметим, что в феврале «горбатый» мост на Малиновского уже переживал подобное ЧП. Тогда на дорожном покрытии тоже возник провал длиной более двух метров и шириной 25 сантиметров. В тот раз на место прибыли представители дорожных служб, которые показательно устранили проблему. Они доставили металлический лист, чтобы перекрыть разрушенную конструкцию.

Путепровод на Малиновского — одно из самых «узких» мест в дорожной системе города. Он давно не справляется с нагрузкой. Поток автомобилей по нему идет беспрерывно, в том числе большегрузы.